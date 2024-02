Durante la sua partecipazione a "TvPlay", Stefano, ex centrocampista celebre soprattutto per la sua esperienza con la Lazio, ha offerto interessanti osservazioni riguardo alla situazione della Juventus. Mauri ha predetto che sia Federicoche l'allenatore Massimilianolasceranno il club bianconero, suggerendo che la Juventus pianificherà il mercato in base alle cessioni. Riguardo a Dusan, Mauri ha espresso il parere che il giovane attaccante debba migliorare le sue prestazioni nei grandi incontri, sottolineando che spesso sembra entrare in campo con troppa tensione. Ha notato che gestire le partite importanti può essere difficile per giocatori giovani e talentuosi come Vlahovic, poiché c'è una grande aspettativa su di loro da parte di tutti gli osservatori.LE PAROLE - "Per me Chiesa e Allegri andranno via, la Juve farà il mercato grazie alle cessioni. Vlahovic? Deve migliorare nelle gare di cartello, entra in campo con eccessiva tensione. Non è facile gestire i big match perché tutti si aspettano molto da uno come lui”.