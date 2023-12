L’ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha voluto ricordare Gianluca Vialli.‘Non essere diventato il presidente della Samp i lsuo più grande rimpianto. Me l’ha confessato prima di morire. Aveva solo due amori, la Samp e la Juve. E non potendo diventare presidente della Juve… Lei non sa quanti no ha detto per rispetto alla sua storia. Il Parma gli dava 4 miliardi e mezzo per tre anni. Sacchi direttore tecnico e Luca allenatore. Nei mesi della malattia è stato un eroe. L’ho visto nudo, era solo pelle e ossa, ma non si è mai fatto compatire’.