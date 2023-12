Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex centrocampista della Juve, Emanuele Giaccherini, ha fatto un parallelismo tra la squadra di Allegri e la prima di Conte.'Bianconeri in lotta per lo scudetto? Io li metto tra i favoriti. Con le dovute proporzioni questa squadra mi ricorda la mia prima Juventus, quella di Conte. Non giocare le coppe può aiutare, ma l’Inter ha qualcosa in più. Credo che possa essere un testa a testa, poi vediamo cosa succede al Milan. Ha voglia, combatte su ogni pallone, ha lo spirito giusto ed è molto compatta. Corrono tutti, sono pronti ad aiutare il compagno. Il gioco non è spettacolare, non mi entusiasma, ma la squadra è solida ed ha le idee chiare. È diversa rispetto a quella della scorsa stagione'.