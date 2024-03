Intervenuto ai microfoni di Tuttosport come doppio ex die Atalanta, Massimoha detto la sua anche sulla situazione in classifica dei bianconeri alla luce dell'obiettivoEcco il suo pensiero: "Ci sono ancora undici giornate, vale a dire 33 punti in palio: sono tanti. E la Juventus non è al sicuro. Dipende dall’andamento delle gare e dal temperamento del gruppo: se la squadra è solida di testa, una sconfitta non lascia il segno, altrimenti può incidere sul morale, consapevolezza e prestazioni. Il vantaggio è buono, ma va conservato...".