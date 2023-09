Germanha parlato della Juventus ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole:"Vedo la Juventus con qualche difficoltà, a livello di gioco non la sto vedendo solida, con una idea di gioco precisa. Giocano molto individualmente, non ho visto una Juve-squadra. Mi auguro che Vlahovic possa tranquillizzarsi, alcune volte sembra voler strafare. Alcune volte è controproducente. Non è il Vlahovic visto a Firenze. Lui vuole arrivare lì, ma deve avere pazienza. Rigore sbagliato? Conta tanto, a livello di testa. Magari dev’essere bravo a capire che non era quello il momento per tirarlo".