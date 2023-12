L'ex attaccante Paolo Di Canto ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tutti i Convocati, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per lo Scudetto, per le qualità che hanno e per la rosa a disposizione. L’Inter è quella che dovrebbe vincere il campionato, ma la Juventus gli darà molto filo da torcere anche se i nerazzurri dovessero allontanare i bianconeri di molti punti in classifica. C’è un intero girone di ritorno da giocare ancora. Occhio al Milan che potrebbe rientrare nella corsa al titolo'.