Intervenuto ai microfoni di Radio Sei, l'ex attaccante di Juve e Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Pogba, soffermandosi ad un paragone con la Lazio di Maurizio Sarri, prossima avversaria dei bianconeri.'Se lo dovessero squalificare, sarebbe un problema grosso per i bianconeri. Per capirci, con Pogba preferisco la rosa della Juve, senza Pogba preferisco quella della Lazio. Per me la sua assenza è un danno grosso per loro'.