L’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato della rete annullata a De Keteleare.“Il gol è regolare, e se c’era qualcosa in quell’azione era il rigore per l’Atalanta. Anche se l’Inter ha strameritato la vittoria, in quel momento la partita poteva essere indirizzata in maniera diversa. Anche se l’Inter in questo momento è ingiocabile, dopo 20 minuti di gioco l’Atalanta stava giocando meglio e aveva trovato il gol“.