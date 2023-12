Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex attaccante del Napoli German Denis ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Paulo Dybala.'Dybala sta vivendo un momento particolare, la Roma con lui gioca in maniera diversa e si vede, lo abbiamo visto anche ieri. In questo periodo non è molto fortunato, questi infortuni sono ripetitivi. Il suo fisico forse non può gestire questi ritmi, bisognerebbe analizzare bene la sua situazione. Dispiace perché è un calciatore che può dare tanto alla Roma, con lui c'è un'altra Roma'.