L'ex attaccante della Serie A, Davide Moscardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche della prestazione di Chiesa contro l'Ucraina.'Il campo non mente mai. Ha fatto un’ottima prestazione e ha fatto due gol, che per uno che non segna tantissimo ma in Nazionale ci riesce con continuità significa che qualcosa c’è. Magari il gioco di Spalletti lo aiuta di più, anche se l’avversario della prima partita era un po’ più semplice. Poi ha anche lanciato una frecciatina ad Allegri, quindi vediamo adesso come si comporterà e che succederà anche in campionato'.