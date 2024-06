Teunè un obiettivo di mercato della. I, primo trofeo europeo del club bergamasco. German, ex giocatore dell'Atalanta, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport proprio sul giocatore olandese. Di seguito le sue parole.DENIS - "Koopmeiners è da grande squadra. È da Juve, un giocatore che ti può fare qualsiasi ruolo in campo. Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria squadra. Non si possono avere dubbi quando si parla di lui, è un giocatore di grande intensità con un grande capacità, quella di sapersi inserire. Trovare un centrocampista che fa tanti gol come li fa lui non è semplice. Lo metterei nel ruolo di mezzala d’attacco. Ha tanta corsa, sa recuperare tanti palloni. Ma potrebbe giocare anche dietro una punta"