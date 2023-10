L'ex arbitro della Serie A, Saccani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Novanetismo Minuto, dove ha analizzato quello che è stato il gol segnato da Pulisic.'In tutte le immagini proposte il punto di impatto certo del pallone non c’è perché ci sono problemi di prospettiva. Su alcune immagini sembra che controlli con l’avambraccio, in altre con il petto e la parte alta della spalla. Se non c’è un’immagine chiara che certifica il tocco, rimane la decisione presa dall’arbitro'.