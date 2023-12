Nell'intervista alle frequenze di Radio Rai Uno, l'ex arbitro Claudioha commentato così il rigore concesso all'Inter per il primo gol nel 4-0 contro l'Udinese: "Per me non era calcio di rigore". Il rigore ha suscitato discussioni anche per la decisione di Di Bello di rivedere al monitor il tocco di Perez su Lautaro e per il dubbio sulla disponibilità del pallone da parte dell'attaccante argentino: "Non lo era in campo e tantomeno era passibile di una chiamata al Var. Probabilmente, e questo perché siamo uomini, potrebbe aver inciso quello che era successo a Bologna con lo stesso Di Bello pochi mesi fa (il riferimento è al rigore negato ai rossoblù contro la Juventus dopo l'intervento di Iling su Ndoye, ndr). L’uniformità di giudizio è l'El Dorado degli arbitri, è la cosa più difficile da raggiungere sia all'interno di una stessa partita che all'interno di un campionato.Sudditanza psicologica?, perché quando ero ai massimi livelli dell'arbitraggio italiano ho percepito che a fronte di una contestazione mediatica delle squadre che, a prescindere dai colori, hanno una potenza mediatica maggiore c'era poi un'attenzione nella designazione… l'attenzione di mandare o non mandare un determinato arbitro."