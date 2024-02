L'ex arbitro della Serie A, Gianluca Calvarese, ha commentato ai microfoni di Fanpage quella che sarà la super sfida di domenica sera tra Inter e Juve, soffermandosi anche su quella che dovrebbe essere la direzione di gara di Maresca."Sfatiamo un mito: non è l’arbitro a decidere il tipo di direzione, ma sono i calciatori e gli allenatori. Per esempio, una partita in cui le due squadre giocano per il pareggio non è uguale a una in cui una delle due deve per forza vincere. Di certo quando una gara va fuori equilibrio per un episodio, per un cambio di risultato o per una decisione arbitrale, lo scenario cambia. In considerazione di tutto ciò, l’arbitro deve garantire precisione tecnica ed equilibrio".