Paoloex arbitro ha parlato al Corriere della Sera dell'espulsione a tempo in Serie A. Le sue parole:"Da tempo, nelle partite di calcio giovanile di Inghilterra e Galles, è in atto l’espulsione a tempo (10 minuti) dei calciatori autori di proteste plateali nei confronti degli arbitri. Anche certi falli tattici tra giocatori, impegnati in azioni di gioco significative, possono rientrare nel provvedimento di temporanea esclusione dalla partita a conferma della volontà del calcio inglese di raggiungere un grado di correttezza finora sconosciuta o ritenuta erroneamente trascurabile".