Graziano, ex arbitro, ha commentato gli episodi della gara tra Juventus ed Hellas Verona ai microfoni di Pressing. Le sue parole:- "Il fuorigioco semi-automatico è un dato oggettivo, non importa la distanza. Conta anche il tacchetto, conta anche la parte della scarpa, contano quei pochi centimetri oltre il difendente del Verona. Hanno detto che non si può introdurre il discorso della luce, è un dato metrico. La seconda rete? L’entità della sbracciata non è così intensa da interrompere questo tipo di azione. Prova TV? Non c’è violenza in questa situazione, anche se non è certamente una bella immagine".