L'ex arbitro della Serie A, Calvarese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha commentato gli episodi da moviola avvenuti nella sfida tra Fiorentina e Juve.'Dal punto di vista tecnico Chiffi tiene una soglia d’intervento piuttosto bassa, ma non commette errori gravi. Rivedibile invece sul piano disciplinare: se si può accettare la mancata ammonizione a Locatelli per fallo su Mandragora, è sicuramente eccessivo il giallo a Rabiot sul finale per l’intervento ai danni di Biraghi. Nel secondo tempo manca un giallo per Nico Gonzalez in seguito a un pestone su Rugani. Non sbaglia invece Chiffi sul contatto Miretti-Mandragora nell’area viola: troppo poco per giudicare un rigore. Corretto il giallo per Ranieri per proteste'.