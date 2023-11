L'ex arbitro della Serie A, Luca Marelli, ha commentato ai microfoni di DAZN l'episodio avvenuto in occasione della prima delle due reti segnate dal Napoli nella sfida odierna contro la Salernitana.'Sul primo gol del Napoli tutto parte da una rimessa laterale e sugli sviluppi c'è un fuorigioco di Olivera di circa mezzo metro. Dopo la Salernitana controlla palla e quindi è un'azione già differente, poi ce n'è un'altra ancora quando il Napoli recupera il pallone. La rete andava annullata ma in campo, non col Var'.