Anche nella stagione 2023-2024 continua l’appuntamento di calciomercato.com con Massimo Chiesa, l'ex arbitro internazionale, che ha commentato gli episodi arbitrali dell'ultimo turno di Serie A.Frosinone-Napoli 1-3Marcenario (Var: Di Paolo) 6,5"Ok il rigore assegnato ai padroni di casa per il fallo di Cajuste su Cuni, tempestivo e corretto nella gestione della partita".Inter-Monza 2-0Colombo (Var: Nasca) 6,5"Buona partita, diretta con attenzione e personalità. Non sbaglia quando ammonisce Lautaro, né sul rigore non fischiato per il contatto Pessina-Dumfries in area biancorossa".Udinese-Juventus 0-3Rapuano (Var: Mazzoleni) 6"Qualche sbavatura, soprattutto sul giallo a Danilo; ma in generale gestisce bene la gara. Giusto fischiare il rigore per il tocco di braccio di Ebosele in area".