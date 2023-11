Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex arbitro della Serie A, Giampaolo Calvarese, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla direzione di gara di Guida in Juve-Inter.'L’arbitro campano non sbaglia e porta a casa bene il suo secondo derby d’Italia, aiutato anche dai calciatori. Guida adotta una soglia tecnica davvero molto alta: anche alcuni contatti al limite non vengono fischiati. In totale saranno venticinque i falli. Il direttore di gara decide di ammonire subito Cambiaso dopo pochi minuti: l’esterno bianconero “stoppa” un pallone con la mano interrompendo l’azione offensiva promettente dell’Inter: provvedimento che ci può stare. Giusti anche i gialli successivi: sia quello a Cuadrado che quello a Kostic. L’Inter reclama una sanzione per l’intervento falloso di Rabiot ai danni di Barella, ma fa bene l’arbitro a non ammonire'.