Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, l'ex arbitro di Serie A, Mario Bergonzi, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla direzione di gara di Guida in Juve-Inter.'Ottima direzione di gara di Guida. Ha 186 gare in Serie A, è molto esperto, pacato, sereno, sempre vicino all’azione, accettato dai giocatori, autorevole. E’ un ottimo arbitro, ha fischiato i falli giusti e corretti e lasciato correre i contatti di gioco. Per tutta la gara è stato coerente nelle sue decisioni. Voto 8 a Guida'.