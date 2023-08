Anche l'ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi ha voluto esprimere il suo pensiero sul rigore non concesso al Bologna in occasione del contatto avvenuto tra Ndoye e Iling-Junior.'Azione molto bella del Bologna, Ndoye viene steso da Iling-Junior. Il direttore di gara, piazzato benissimo, non prende nessuna decisione e già per questo è molto colpevole, perché quando un attaccante anticipa un avversario, nella tua testa devi sapere che un giocatore commette fallo. È molto semplice, è l’ABC del mondo arbitrale. C’è poco da commentare, l’intervento di Iling-Junior è nettamente falloso: il piede destro va a colpire il piede sinistro dell’avversario, è chiaramente un intervento da calcio di rigore e c’è anche il cartellino rosso. Non è un intervento genuino, è un intervento per impedire all’avversario di fare gol. È chiara occasione da gol'.