Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l’ex arbitro della Serie A, Massimo Chiesa, ha commentato quelli che sono stati gli episodi da moviola capitati nella sfida tra Napoli e Juve.‘Ottima direzione in una gara ad alto coefficiente di difficoltà, con buon dialogo in campo. Corretto assegnare il rigore al Napoli per un pestone su Osimhen, giusto anche il giallo a Bremer per non evidente azione da gol’.