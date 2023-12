L'ex arbitro della Serie A Mauro Bergonzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de la Domenica Sportiva, dove ha commentato così la rete segnata da Rabiot nella sfida contro il Monza.'C’è stato qualche dubbio e polemica sull’assegnazione del calcio d’angolo che ha portato a gol di Rabiot post rigore sbagliato da Vlahovic. Basta guardare il piede sinistro, un metro prima della linea fondo: significa che il piede destro tiene in gioco il pallone. Le immagini non danno certezze, ma per esperienza…Non colpisce lui fuori dalla linea di fondo. Le polemiche nascevano perché si pensava che lui calciasse già fuori dalla linea di fondo, invece non è vero. Il calcio d’angolo è giusto e il gol è regolare'.