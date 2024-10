L'ex arbitro Casarin su Conceicao: l'opinione

, ex arbitro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla degli. Sul rigore assegnato ai bianconeri: "Ma dai...questo povero cristo salta per contrastare un pallone aereo, e come salta? Con le braccia attaccate al corpo? Se il pallone finisce sul braccio che colpe ha? Il calcio è un gioco dinamico. Quello è stato un rigore ridicolo".Per quanto riguarda la simulazione di Conceicao, Casarin commenta così: "Intanto i giocatori devono smetterla di fare i furbacchioni. La prima cosa è proprio evitare di prendere in giro. Quel giallo è un eccesso assoluto, Marinelli era a circa 20-21 metri dal fatto, come fai a giudicare da quella distanza?"