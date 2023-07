L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, entrato nella bufera dopo un Juve-Inter del 2021 quando fischiò un rigore in favore dei bianconeri per un contatto Cuadrado-Perisic, ha parlato del colombiano a Sportmediaset: "Cuadrado è un giocatore difficile da arbitrare ma non è un calciatore scorretto. Parliamo di un atleta velocissimo e molto tecnico, soprattutto a inizio carriera. Si fa fatica a capire se prende prima la palla, a interpretare le sue finte, a leggere i suoi contrasti. Soprattutto è complicato capire se è in anticipo sulla palla o se arriva prima sulla gamba".