Tramite Tuttosport l'ex arbitro Gianpaoloha detto la sua sul mancato rosso a Domeniconel match di ieri tra. Ecco il suo commento: "L’attaccante finisce con i tacchetti con il piede a martello all’altezza della tibia dello juventino (Gleison, ndr.).dà subito il giallo, sbagliando a mio giudizio perchè c’è intensità, c’è velocità, il punto di contatto è pericoloso e se ne rende conto lo stesso Berardi. Se l’arbitro in campo può sbagliare, nonostante questo doveva essere percepito come cartellino rosso, il Var deve intervenire per far cambiare il colore del cartellino. Questo intervento mette a repentaglio l’incolumità del calciatore".