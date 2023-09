L'ex arbitro della Serie A Mauro Bergonzi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Domenica Sportiva, dove ha commentato il mancato rosso assegnato a Barella.'Barella viene ammonito per proteste ma manda platealmente a quel paese il direttore di gara. Questo non deve mai accadere per due motivi: Barella è un leader dell'Inter e della Nazionale, un grande giocatore e a livello UEFA queste cose non sono mai concesse; e Marchetti non può permettersi di farsi trattare così da un giocatore. Lì si deve mostrare il cartellino rosso, perché così gli altri giocatori devono sapere che con Marchetti non si scherza'.