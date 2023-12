Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore Roberto Stellone ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla crescita di Matias Soulè.'Il Torino dovrà temere Soulè: palla al piede fa la differenza. Mi ha impressionato finora. Lo vedo già pronto per stare in una big come la Juventus e da protagonista'.