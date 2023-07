Le parole dialla Gazzetta dello Sport:LUKAKU - «Ogni tecnico ha le proprie convinzioni: se Max ha questa idea va rispettata e gli auguro di realizzarla. Il mio ragionamento è diverso: Dusan ha 23 anni, Lukaku 30. Vlahovic in prospettiva può diventare più forte del belga. E quando si toglierà un po’ d’ansia, varrà più di cento milioni. Poi se Lukaku andasse alla Juve non sarei sorpreso, non mi stupisco più di nulla nel calcio».