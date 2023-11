Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi, ha espresso il suo parere riguardo quella che è la crescita dell'ex centrocampista della Juve Arthur.'Sicuramente è già diventato un calciatore importante, per me non è un giocatore ideale da mettere davanti alla difesa nel 4-3-3, nel centrocampo a due lo vedo meglio e lo sta dimostrando in coppia con Duncan'.