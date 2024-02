L'ex allenatore della Serie A, Serse Cosmi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, in cui ha analizzato quello che è stato il confronto di San Siro tra Inter e Juve."Era una partita attesissima da molti e indicata come la gara verità nella corsa Scudetto, ma secondo me è servita soltanto a rimarcare ciò che era noto a tutti già da tempo, ovvero che l’Inter è la squadra più forte del campionato. Non sono però d’accordo con chi dice che in campo si siano visti soltanto i nerazzurri, la Juve ha provato a stare attaccata al match secondo quelle che sono le sue potenzialità, ma ha sbagliato troppo spesso in ripartenza. Alla fine il successo dell’Inter è sicuramente meritato".