La Juventus ha la testa proiettata al match di domani contro il Sassuolo, ma è inevitabile non pensare anche al mercato. Le operazioni in corso dalle parti della Continassa sono tante, con i bianconeri che hanno già definito le trattative per Adzic e Djalò. Ce ne sono anche altre però da portare a conclusione e una di queste è quella legata al talento dell'Udinese Lazar Samardzic. Su questa operazione ha espresso il suo parere anche l'ex allenatore Walter Novellino, che ne ha parlato ai microfoni di TMW."Samardzic? giocatore interessante, alla fine andrà alla Juventus. Quando c’è un calciatore interessante è normale che i bianconeri si fiondino su di lui. Ma a vedere il Napoli, servirebbe più a loro".