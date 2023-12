"Ha tecnica, fisico e personalità. E' stato il mio ultimo acquisto alla Juve,". Parole al miele, quelle di Matteo, per Patryk Mazur, rilasciate in un’intervista a Tuttosport dopo aver lasciato il ruolo di scouting manager dellaPatrykè un centrocampista classe 2007 di proprietà della Juventus, inserito nella rosa dell’under 17, nell’ultimo periodo si è messo in mostra e si è meritato le prime convocazioni, e i primi minuti in campo, con ladi Paolo Montero.Per farcelo raccontare, dentro e fuori dal campo, abbiamo intervistato Tomasz, allenatore che lo ha seguito nelle under del club da cui la Juve lo ha prelevato: lo“Dal momento in cui é arrivato all'Accademia Stal Rzeszów, abbiamo visto la determinazione di Patryk nel lavorare duramente per raggiungere il successo. Si potrebbe dire che è il tipo di giocatore che gli allenatori amano allenare. Ha cercato di ottenere il massimo da ogni lezione. Era consapevole di fare grandi progressi e di essere uno dei leader della squadra, ma allo stesso tempo voleva costantemente lavorare sulle sue lacune. Ha avuto alcuni momenti di debolezza durante gli anni trascorsi nel nostro club, ma il suo buon senso e la mancanza di ricerca di alibi hanno fatto sì che tornasse rapidamente in forma.Nel privato, ritengo Patryk un ragazzo mentalmente molto maturo per la sua età. Non si è mai sottratto a conversazioni serie sulle sue azioni dentro e fuori dal campo quando era in difficoltà. Aperto, consapevole della situazione in cui si trova, ma allo stesso tempo molto modesto e organizzato”.“Quando è arrivato allo Stal Rzeszów all'età di 13 anni, Patryk era un attaccante tecnicamente molto preparato e con buone condizioni fisiche, ma con evidenti carenze motorie e tattiche. Nei primi mesi allo Stal, "Mazi" si è adattato a un nuovo stile di vita: ha lasciato casa ed è andato in un collegio, che a questa età è difficile sia per il ragazzo che per la famiglia. Patryk non ha avuto problemi a integrarsi con gli altri giocatori: ha stabilito rapidamente un contatto con la squadra e ha costruito buoni rapporti. A cavallo delle categorie U14/U15, Patryk ha iniziato a giocare sempre più spesso come centrocampista centrale difensivo. Nella categoria U14 ha partecipato ai campi di selezione della Nazionale polacca e alle finali dei campionati provinciali polacchi. Nella categoria U15 ha vinto il titolo di campione della Central Junior League, mentre ha giocato diverse partite nella categoria U17. Ha anche ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale polacca U15. A 16 anni, oltre a giocare per la squadra U17 dello Stal Rzeszów, Patryk ha giocato anche per la squadra U19 e per lo Stal II Rzeszów (quarta lega polacca). Nel frattempo, ha giocato anche diverse partite per la Nazionale polacca. Nell'ultimo periodo prima del trasferimento alla Juventus, è stato inserito nella Prima Squadra dello Stal Rzeszów, dove ha esordito in Prima Lega.Negli ultimi anni, lo Stal Rzeszów si è fortemente concentrato sullo sviluppo dell'accademia. Dopo importanti cambiamenti nell'organizzazione avvenuti nel 2018, il club sta iniziando a raccogliere i primi frutti di questo lavoro. L'obiettivo del club è quello di formare il maggior numero possibile di talenti che giocheranno nel calcio professionistico al più alto livello possibile. Ci auguriamo sinceramente che ulteriori trasferimenti all'estero siano una questione di tempo e che altri giocatori della nostra accademia seguano le orme di Patryk”.“È molto incoraggiante per noi che persone così rinomate nel mondo del calcio osservino Patryk e vedano in lui un grande potenziale. Naturalmente, incrociamo le dita affinché "Mazi" rimanga determinato e concentrato sul successo e che queste parole lo motivino ancora di più. Ai miei occhi, ha già raggiunto il successo, ma so anche che ci sono ancora alcuni passi avanti a lui e spero che vedremo il momento in cui giocherà una partita della "Vecchia Signora".“La cosa bella di Patryk è che nonostante il trasferimento alla Juventus, il cambio di paese e le nuove responsabilità, è sempre lo stesso ragazzo modesto, capace di parlare, di essere sincero nel tempo libero e di scherzare. Il periodo di permanenza in Italia è ancora breve. Le prime settimane sono state le più calde, quando ci ha raccontato i primi allenamenti, le conversazioni con gli allenatori e i nuovi compagni di squadra. Era affascinato da tutto ciò che stava accadendo intorno a lui nella sua vita, dal fatto che passo dopo passo il suo sogno si stava realizzando, o meglio - era lui a realizzare i suoi sogni. Ha parlato delle differenze negli allenamenti e del fatto che deve dare molto di più per poter "emergere". Ma senza mai lamentarsi di nulla”.