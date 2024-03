Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore Gigi De Canio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle dimissioni di Maurizio Sarri.‘Le dimissioni di Sarri non credo possano essere determinate da un risultato negativo, c'è dell'altro che non posso sapere. Sono sorpreso, dare le dimissioni un gesto forte. La Lazio è stata eliminata in Champions dal Bayern, una squadra forte. Il mercato non ha colmato i vuoti che secondo l'allenatore andavano colmati, ma i risultati erano in linea con le potenzialità della squadra. Un periodo no capita a tutti, non si è fenomeni prima e neanche incompetenti dopo’.