Gigi, ex allenatore di Serie A, ha parlato a Riviera Oggi di Lelee del suo approccio al calcio. Un tema che è circolato anche sui social bianconeri, dove, dopo la famosa lite con Allegri, il dibattito resta sempre piuttosto caldo. Ecco le sue parole: "Adani è uno che esagera: il calcio è un'altra cosa, lui racconta teorie. L'ho avuto come giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica. Infatti non era titolare nel mio Empoli. Non so per quale motivo ma ormai è diventato tutto televisivo, ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso e non pensare al discorso del calcio".