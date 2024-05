La situazione finanziaria dell'Inter continua a destare curiosità Sopratutto sul futuro della società, con le voci di cessione della società da parte di Steven. Ernesto, ex amministratore delegato, in un'intervista rilasciata a TMW ha parlato anche del futuro societario nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni dell'ex dirigente.PAOLILLO - "Io ho un'idea da fuori, da lontano, non può essere una fotografia precisa della situazione. Vista così, considerando il livello del debito, sono personalmente convinto che siano costretti a vendere"