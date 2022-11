Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il cammino delle italiane in Champions.'Quelli dell’Inter in difesa sono molto bravi, potrebbero arrivare almeno ai quarti. Poi dipenderà dal sorteggio. In Europa Milan e Inter sono in risalita. Forse la Juve in questa stagione ha avuto problemi. Anche la Roma ha lavorato duro per migliorare e tornare sulla strada giusta'.