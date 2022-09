, in conferenza stampa, ha parlato così dal ritiro della nazionale polacca del nuovo corso di: "Gli ho detto che la maglia della Juventus gli sta bene... La cosa più importante è che facciamo bene: siamo sempre andati d'accordo dentro e fuori dal campo. Tenendo presente che giochiamo entrambi regolarmente e siamo in forma, potrebbe essere un vantaggio per la Nazionale e spero che in queste partite si veda".