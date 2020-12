In occasione del Globe Soccer Adwards a Dubai Roberto Lewandowski spiega quella frase sull'invito a cena a Ronaldo e Messi: "Ho detto quella cosa perché quando sei al top per più di dieci anni come Cristiano, per me è speciale essere lì con lui - ha detto l'attaccante del Bayern Monaco durante l'evento - Le aspettative sono alte e bisogna sempre mantenere quel livello, non so cosa significhi per loro rimanere così in alto per tanti anni; io ci provo da un po', ma non è facile".