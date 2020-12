In una lunga intervista rilasciata a France Football, Robert Lewandowski, che ha da poco vinto il premio come miglior giocatore del 2020 arrivando davanti a Ronaldo, ha parlato anche dei suoi modelli che ha studiato fin da piccolo per diventare il top player di oggi: "I giocatori che studiavo di più erano Del Piero, Henry e Roberto Baggio - ha svelato l'attaccante polacco - La Polonia aveva grandi giocatori, ma quando ho iniziato a seguire il calcio si erano già ritirati. Guardavo i grandi stadi e atmosfere straordinarie, e sognavo".