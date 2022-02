Robert Lewandowski è uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico europeo. Il bomber di proprietà del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Come riporta Sky si potrebbero aprire diversi scenari sul futuro del bomber che per restare in Baviera chiede un nuovo contratto. Non sono ancora però avviati i contratti tra il club e l'agente del giocatore. I tedeschi sono attualmente concentrati sull'attuale stagione.