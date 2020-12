Avete vistocome ha reagito quando è stato annunciato Robert Lewandowski come miglior giocatore del 2020? Il portoghese non l'ha presa benissimo, e l'espressione sul suo volto è tutto un programma: in collegamento da Torino, infatti, l'attaccante bianconero è rimasto pensieroso e a braccia incrociate. Mica era tanto convinto che il premio non dovesse andare a lui. Ronaldo vuole vincere sempre, in ogni competizione e in ogni evento, e quando non trionfa pensa e ripensa a cosa non ha funzionato. Come stasera.