Ora è praticamente ufficiale, Robert Lewandowski lascia il Bayern Monaco. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante polacco, intervenuto ai microfoni di Sport: "Non mi piace questa situazione", le sue parole. "Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern Monaco è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in questo club. Ora vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io resti al Bayern". Le società di mezza Europa, intanto, pregustano il grande colpo. Su di lui è forte il Barcellona, ma ogni pista è ancora aperta.