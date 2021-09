Robertriceve la Scarpa d'Oro. Il fenomeno polacco del Bayern Monaco ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ora ho ancora più esperienza e ho affinato le mie qualità, voglio ancora giocare e vincere a lungo. La mia esperienza è preziosa. Mi sento anche molto bene fisicamente. I miei test fisici sono ottimali. Ciò significa che il mio corpo mi permette di giocare a questo livello ancora per qualche anno. Non mi sento vecchio. Spero di fare come il vino…".ho grande rispetto nei loro confronti. Ma, ripeto, anch’io voglio continuare a mostrare quel che so fare, non importa quanto sarà difficile, ma voglio continuare sulla strada per il successo"."Benzema è un grandissimo attaccante, specie per come lavora per la squadra, lui fa sempre la cosa giusta per gli altri, non si focalizza solo sui suoi gol, è importante per il gioco collettivo"."E' vero che mi sono incontrato una o due volte con il presidente del Real,, dopo dei match a Madrid, e non dico di più. Col Bayern gioco in Champions ogni stagione contro club di altri tornei e posso mostrare quanto bravo io sia, sono focalizzato solo sul presente e sul mio club per cercare di vincere ancora e sempre. Non penso alle speculazioni sul mio futuro che fanno altri".