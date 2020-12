1









Fresco di premio The Best Fifa come giocatore dell'anno, Robert Lewandowski ha parlato a France Football del suo rapporto coi grandi di oggi e di ieri: "Se si prendono i numeri di quest’anno e anche quelli precedenti, penso di essere abbastanza bravo in termini di prestazioni e gol segnati. Non essendo allo stesso tavolo di Messi e CR7, penso di poterli invitare a mangiare al mio. I miei idoli? Quelli che ho ammirato erano Alessandro Del Piero e Thierry Henry, anche Roberto Baggio, che ho visto giocare giovanissimo".