Lewandowski, a margine del Golden Boy, ha parlato del momento del Bayern e della sua super stagione.



VINCERE ANCORA - "Grazie per questo premio, sono molto orgoglioso di riceverlo, è stata una stagione incredibile e abbiamo vinto tutto. Duro lavoro, è un bel riconoscimento".



EMOZIONE - "La sensazione è stata incredibile, abbiamo lavorato duro per tutto ed è stato qualcosa di speciale. Difficile anche rimanere in alto quando ci arrivi, è quello che ci auguriamo anche per i prossimi trofei. Rimanere coi piedi per terra, è importante non quello che vinci, ma ciò che puoi vincere".



HAALAND - "Un attaccante pazzesco, giovane e pazzesco. Contento che giochi in Bundesliga, per poterlo seguire e vedere come cresce. Sarà dunque vedere com'è interessante la sfida tra di noi".



FUTURO - "2020 è stato una grande sfida per il calcio, ma per tutte le persone del mondo. Sappiamo quale sia la nostra situazione, speriamo che i tifosi tornino presto sugli spalti. 2021? Tutto sta tornando sui giusti binari, vogliamo vincere e far bene per i nostri tifosi. Una volta che vinci, tutti sono contro di te, tutti ti vogliono battere. Voglio mostrare un calcio ancora migliore".



LAZIO - "Una squadra forte, sarà una sfida difficile. Sappiamo che la Lazio ha giocato bene in Champions, magari meno in campionato. Ma siamo pronti per la sfida a 360 gradi".



I MIGLIORI 9 - "Oltre me? Domanda molto difficile, ci sono tanti grandi attaccanti. Magari ora penso ad Harry Kane, Karim Benzema, Sergio Aguero, Haaland. Tutti grandi attaccanti. Non importa comunque chi sia, importa come il numero lavori con la squadra. A prescindere dalla posizione".



FASCINO ITALIANO - "Grazie a Boniek. Ci sono tanti giocatori polacchi nel campionato italiano. Nel mio caso, quando ero più giovane e giocavo nella lega polacca, potevo scegliere tra due squadre in Europa e uno di questi era in Italia. Una volta ci andai pure, vidi stadio e centro sportivo. Ma volevo giocare in Champions, vidi il Borussia e andai lì. L'Italia ha dominato negli anni".