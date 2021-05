Robert Lewandowski parla del futuro in un'intervista a Canal+: “Rimango con la mente molto aperta al riguardo. Mi sento benissimo al Bayern, la città è splendida ed è un grande club. Sono sempre molto curioso di imparare una nuova lingua, di conoscere nuove culture. Ma se sarà da calciatore o dopo la fine della mia carriera, questo persino io non lo so".



“Non sono ossessionato dai record, semplicemente quando affronto una sfida cerco di fare qualcosa che nessun altro ha fatto prima di me, perchè è un qualcosa che mi spinge a fare sempre meglio. Per me, fare qualcosa che ti piace ti permette di raggiungere risultati che ritenevi impossibili. A essere onesti non pensavo che qualcuno potesse avvicinarsi a quel record, soprattutto perchè non ho giocato molte partite, per una parte della stagione sono stato infortunato. E in realtà non mi rendo neanche conto della grandezza di quello che ho fatto. Non lo sento e forse è una cosa positiva".