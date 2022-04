La stella del Bayern Monaco Robert Lewandowski, ha rilasciato delle forti dichiarazioni riguardanti il suo futuro ai microfoni di Sky Deutschland.



'Entrambe le parti devono volere che io resti. Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro'.