Chi vincerà la Champions League? Robert Lewandowski non ha dubbi: "Il Bayern Monaco vuole sempre vincere tutti i trofei. Guardando come giochiamo oggi e qual è la nostra formazione, siamo uno dei grandi favoriti per la Champions League. La cosa più importante è la salute dei giocatori nelle settimane più importanti della stagione. Occorre anche calcolare correttamente le tempistiche per raggiungere il picco della forma fisica al momento giusto".